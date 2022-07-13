الصباح الفني
أصيلا تتزين برسوم الجداريات
افتتاح الدورة الصيفية للموسم الثقافي الدولي 43 بتنظيم أنشطة فنية وثقافية افتتح محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل فعاليات الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الـ43، التي تنظمها مؤسسة منتدى أصيلة، بشراكة مع بلدية أصيلة. وطاف الوزير بنسعيد رفقة محمد بن عيسى، رئيس بلدية أصيلة، والأمين العام لمؤسسةأكمل القراءة »
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