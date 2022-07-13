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الصباح الفني

أصيلا‭ ‬تتزين‭ ‬برسوم‭ ‬الجداريات

منذ 8 دقائق
افتتاح الدورة الصيفية لموسم أصيلة (خاص)
افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الصيفية‭ ‬للموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬الدولي‭ ‬43‭ ‬بتنظيم‭ ‬أنشطة‭ ‬فنية‭ ‬وثقافية افتتح‭ ‬محمد‭ ‬المهدي‭ ‬بنسعيد،‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الصيفية‭ ‬لموسم‭ ‬أصيلة‭ ‬الثقافي‭ ‬الدولي‭ ‬الـ43،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬مؤسسة‭ ‬منتدى‭ ‬أصيلة،‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬أصيلة‭. ‬ وطاف‭ ‬الوزير‭ ‬بنسعيد‭ ‬رفقة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى،‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬أصيلة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمؤسسة‭أكمل القراءة »


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