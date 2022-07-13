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وطنية

مضيان يخترق تيار ولد الرشيد

منذ 3 دقائق
الفريق الاستقلالي ينزل لدوائر الحسيمة لتعبئة الناخبين يسعى نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، إلى تحقيق الفوز باحتلال الرتبة الأولى في الانتخابات الجزئية المنتظرة في 21 يوليوز الجاري، كما جرت العادة على مدى خمس ولايات آخرها في 8 شتنبر 2021، التي فاز بها بأزيد من 22 ألف صوت وأسقطته المحكمة الدستورية،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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