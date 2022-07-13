وطنية
مضيان يخترق تيار ولد الرشيد
الفريق الاستقلالي ينزل لدوائر الحسيمة لتعبئة الناخبين يسعى نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، إلى تحقيق الفوز باحتلال الرتبة الأولى في الانتخابات الجزئية المنتظرة في 21 يوليوز الجاري، كما جرت العادة على مدى خمس ولايات آخرها في 8 شتنبر 2021، التي فاز بها بأزيد من 22 ألف صوت وأسقطته المحكمة الدستورية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا