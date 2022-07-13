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أسواق

سوء‭ ‬التدبير‭ ‬وراء‭ ‬الفشل‭ ‬

منذ 6 دقائق
ملفات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬وأخرى‭ ‬متعثرة‭ ‬ومنخرطون‭ ‬يتهمون‭ ‬المكاتب‭ ‬بالنصب ضربت‭ ‬الجديدة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إحداث‭ ‬التعاونيات‭ ‬والوداديات‭ ‬والشركات‭ ‬السكنية،‭ ‬إذ‭ ‬فاق‭ ‬العدد‭ ‬100‭ ‬تعاونية،‭ ‬أغلبها‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬سكن‭ ‬للمتعاونين،‭ ‬لكن‭ ‬بعضها‭ ‬فشل‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التدبير‭ ‬والتسيير‭ ‬والنصب‭ ‬وجشع‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التعاونيات،‭ ‬وبعضها‭ ‬الآخر‭ ‬لم‭ ‬ير‭أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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