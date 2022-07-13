أسواق
سوء التدبير وراء الفشل
ملفات وصلت إلى المحاكم وأخرى متعثرة ومنخرطون يتهمون المكاتب بالنصب ضربت الجديدة الرقم القياسي من حيث إحداث التعاونيات والوداديات والشركات السكنية، إذ فاق العدد 100 تعاونية، أغلبها نجح في توفير سكن للمتعاونين، لكن بعضها فشل بسبب سوء التدبير والتسيير والنصب وجشع بعض المسؤولين عن هذه التعاونيات، وبعضها الآخر لم يرأكمل القراءة »
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