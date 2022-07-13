الرياضة
السليماني يخلف شكيليط بـ”الواف”
توصلت إدارة الوداد الفاسي الى اتفاق، مع المدرب عزيز السليماني، لقيادة «الواف»، خلال الموسم المقبل، بدلا من عبد الرحيم شكيليط. وخول المكتب المسير للوداد الفاسي للمدرب السليماني صلاحية اختيار الطاقم التقني الذي يشتغل معه، بعد نهاية عقد المدرب المساعد محمد الجناتي والمعد البدني حسن الطالب ومدرب الحراس رشيد القاسمي. ويمتدأكمل القراءة »
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