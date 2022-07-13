أســــــرة
تمارين للحفاظ على سلامة الدماغ
أوصت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كنتاكي الأمريكية بضرورة ممارسة بعض التمارين العقلية البسيطة إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، للمحافظة على سلامة الدماغ، سيما مع التقدم بالعمر. ونصحت الدراسة بضرورة وضع روتين صحي للدماغ، تماما كما يحدث عند ممارسة الرياضة للحفاظ على عضلات الجسم. ووفقا للدراسة، تعزز ممارسةأكمل القراءة »
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