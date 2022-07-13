وطنية
أخطبوط “محرم” في الأسواق
فتحت مندوبية الصيد البحري بأكادير، السبت الماضي، تحقيقا حول تورط شبكات تهريب الأخطبوط في تسويقه بالمحلات التجارية الكبرى، علما أنه يخضع للراحة البيولوجية، بسبب استنزاف مخزون الثروة السمكية. وكشف مصدر مطلع أن لجنة تابعة لمصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري حلت بمحل تجاري بأكادير، ووقفت على كميات من الأخطبوط يتم تسويقها،أكمل القراءة »
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