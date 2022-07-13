وطنية
أخنوش يخمد حروب التجمع بمكناس
دعا القيادات المحلية إلى إنهاء الخلافات واحترام التعاقدات مع السكان والحلفاء اضطر عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إلى التدخل شخصيا، من أجل رأب الصدع، وإنهاء الخلافات التي تفجرت، أخيرا، داخل الحزب بمكناس، والتي انتقلت تداعياتها إلى بلدية المدينة، التي يرأسها جواد باحجي، وإلى الجسم التنظيمي لحزب «الحمامة»، الذي يقودهأكمل القراءة »
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