اذاعة وتلفزيون
“ديب” في “نتفليكس”
حصلت منصة “نتفليكس” على حقوق بث فيلم “La Favourite”، وهو الفيلم الذي يشهد عودة النجم الأمريكي جوني ديب إلى الأفلام الطويلة بعد المحاكمة الشهيرة ضد زوجته السابقة آمبر هيرد. وذكرت تقارير إعلامية أن فيلم جوني ديب الجديد سيتم تصويره في فرنسا، علما أن “نتفليكس” فازت بترخيص حقوق البث للفيلم بعدأكمل القراءة »
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