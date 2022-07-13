وطنية
حيار تحارب تزويج القاصرات
قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن النيابة العامة قامت بمجهود كبير قصد تقليص نسبة تزويج القاصرات، وإنها تشتغل على معالجة هذه الظاهرة بتنسيق مع جميع المتدخلين، مشيرة إلى أن معدل تزويج القاصرات بالرخصة هو 17 سنة ونصف، في إشارة إلى موافقة القضاة على طلبات الأسر. وأكدت المسؤولةأكمل القراءة »
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