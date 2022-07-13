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أسواق

التعاونيات‭ ‬السكنية‭… ‬البقرة‭ ‬الحلوب

منذ 6 دقائق
أغلب‭ ‬ملفات‭ ‬التعاونيات‭ ‬السكنية‭ ‬تنتهي‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭        (‬أرشيف‭)‬
منخرطون‭ ‬يشكون‭ ‬التلاعب‭ ‬بأموالهم‭ ‬وملفات‭ ‬تتابع‭ ‬رؤساء‭ ‬أمام‭ ‬القضاء يواجه‭ ‬تدبير‭ ‬التعاونيات والوداديات‭ ‬السكنية‭ ‬اختلالات‭ ‬كبرى،‭ ‬وصلت‭ ‬بعض‭ ‬ملفاتها‭ ‬إلى‭ ‬القضاء،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بمتابعة‭ ‬مافيا‭ ‬العقار‭ ‬والوداديات‭ ‬السكنية،‭ ‬بسبب‭ ‬خيانة‭ ‬الأمانة‭ ‬والتصرف‭ ‬في‭ ‬مال‭ ‬الغير،‭ ‬ما‭ ‬تطلب‭ ‬تحرك‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬المتلاعبين‭ ‬بأموال‭ ‬المتعاونين،‭ ‬والمطالبة‭ ‬باسترجاع‭ ‬الأموال‭ ‬المنهوبة،‭أكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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