أسواق
التعاونيات السكنية… البقرة الحلوب
منخرطون يشكون التلاعب بأموالهم وملفات تتابع رؤساء أمام القضاء يواجه تدبير التعاونيات والوداديات السكنية اختلالات كبرى، وصلت بعض ملفاتها إلى القضاء، في إطار ما يعرف بمتابعة مافيا العقار والوداديات السكنية، بسبب خيانة الأمانة والتصرف في مال الغير، ما تطلب تحرك الضحايا من أجل مواجهة المتلاعبين بأموال المتعاونين، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة،أكمل القراءة »
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