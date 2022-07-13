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الرياضة

مرحلة البنزرتي تبدأ من إسبانيا

منذ 6 دقائق
الفريق الأخضر يبحث عن ودية ثانية بعد مباراة سيلتا فيغو حسم الرجاء معسكره الإعدادي، للموسم المقبل، والذي من المقرر إجراؤه في إسبانيا، بداية الشهر المقبل. ووافق فوزي البنزرتي، مدرب الرجاء الجديد، على المعسكر، الذي سيقام تزامنا مع مباراة سيلتا فيغو الإعدادية، المقررة منتصف غشت المقبل، فيما لازالت المفاوضات مع فرقأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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