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منذ 39 ثانية
وفاة رضيعة في حريق بتاوجطات في حادث مأساوي، ليلة عيد الأضحى، تسبب حريق شب بمنزل يقع بدوار “فالانطا” التابع لجماعة القصير بعين تاوجطات في وفاة رضيعة لا يتعدى عمرها شهرين، فيما أصيب والداها بحروق خطيرة، إذ تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى متخصص بالبيضاء. وأشارت مصادر “الصباح” إلى أنأكمل القراءة »


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منذ 39 ثانية



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