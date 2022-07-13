الرياضة
رسالة رياضية: بوطويل وآخرون
انتقل عبد المنعم بوطويل إلى جنوب إفريقيا، بحثا عن انطلاقة جديدة، في مساره الكروي، بعد فشل تجربته بالرجاء، وصعوبة عودته إلى شباب المحمدية، بسبب خلاف مع مسيريه، لكن في قصته دروس له ولباقي اللاعبين، رغم قيمة الصفقة والامتيازات التي سيحصل عليها في فريقه الجديد، لنتأمل: تلقى بوطويل تكوينا عاليا بمركزأكمل القراءة »
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