العثور على جثة باليوسفية يوم العيد

عثر مواطنون من اليوسفية، أول أمس (الأحد)، على جثة شاب ملقاة وسط “غابة العروك”.

ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن هؤلاء المواطنين كانوا في طريقهم إلى مصلى المدينة لأداء صلاة عيد الأضحى، قبل أن يسترعي انتباههم وجود شيء غريب بالقرب من إحدى الأشجار ولما اقتربوا منه اكتشفوا أنها جثة في طور التحلل وكانت تنبعث منها رائحة نتنة. وعلى الفور ربط هؤلاء الاتصال بممثل السلطة المحلية وعناصر من فرقة المداومة، إذ حلت فرقة أمنية على الفور بمكان الحادث وتم تطويقه.

وتمت الاستعانة بسيارة إسعاف لنقل الجثة في اتجاه مستودع الأموات البلدي الموجود خلف المستشفى الجهوي محمد الخامس بآسفي. وقال مصدر أمني إن الجثة المتعفنة تعود إلى شاب يتحدر من حي الزلاقة الهامشي وهو مولود في 1974 وكان يعاني اضطرابات نفسية دفعته إلى مغادرة منزل عائلته وانقطعت أخباره عن العائلة لمدة طويلة إذ فضل التوجه إلى الغابة للاستقرار بها حيث أنشأ بها كوخا صغيرا جعل منه مسكنا له. وأصدر ممثل النيابة العام بالمحكمة الابتدائية لليوسفية تعليماته إلى المصالح الأمنية المختصة بهدف فتح تحقيق لكشف ملابسات هذه القضية.

حسن الرفيق (آسفي)