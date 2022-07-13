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وطنية

بنكيران ينتقد تعاطي الحكومة مع أزمة الماء

منذ 9 دقائق
صعد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اللهجة ضد حكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أنها مازالت تعبر عن عجزها في القيام بمهامها على الوجه المطلوب في مثل هذه الظروف. وأكد بنكيران، في اجتماع للأمانة العامة، أن الحكومة لم تتخذ إلى حدود الساعة القرارات المناسبة للتخفيف عن المواطنات والمواطنين، وحمايةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق



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