التحقيق في ظروف غرق جندي بسد

فتحت مصالح الدرك بالورتزاغ بتاونات، بحثا في ظروف وحيثيات غرق عسكري يشتغل بثكنة القوات المسلحة الملكية ببن جرير، في حقينة سد الوحدة بمحاذاة دوار بني بولحباب بالورتزاغ، بعدما خرج مع أصدقائه في رحلة صيد السمك، بعد ساعات من حلوله بمسقط رأسه لقضاء عطلة قصيرة.

ونقلت جثة الهالك في العشرينات من عمره بعدما انتشلتها عناصر الوقاية المدنية بتاونات، مساء الأربعاء الماضي، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لتشريحها بناء على أمر قضائي بذلك والبحث في ظروف وملابسات غرقه بذاك الموقع المعروف باسم “الرياض”.

ورافق الضحية المتحدر من دوار عين ملال بالجماعة نفسها، أصدقاءه إلى حقينة السد لصيد السمك والترويح عن النفس، قبل سقوطه فجأة في غفلة منهم ليخبروا عناصر الدرك، التي حضرت وأشرفت على انتشال جثته بصعوبة كبيرة بعد رحلة بحث شاقة قامت بها عناصر الوقاية المدنية.

وأوضحت المصادر أن الهالك وحيد والديه وحديث العهد بالعمل في القوات المسلحة، وزار أسرته في عطلة قصيرة لقضاء عيد الأضحى رفقتهم، فيما خلفت وفاته حسرة كبيرة في صفوف عائلته وأصدقائه، بينما أطلقت فعاليات نداءات لحماية أرواح مرتادي هذه الحقينة للصيد أو السباحة.

حميد الأبيض (فاس)