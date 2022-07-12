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حوادث

شنآن بين محام وقاض

منذ 20 ثانية
رفض حضوره التحقيق بعلة أنه ليس طرفا مدنيا وشكاية في الموضوع أمام عبد النباوي شهدت محكمة الاستئناف بالبيضاء، الخميس الماضي، حالة شنآن بين قاضي تحقيق بالغرفة الثالثة ومحام من هيأة البيضاء، بسبب رفض القاضي حضوره التحقيق رفقة موكليه، إذ قرر المحامي وضع شكاية في الموضوع أمام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلىأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية



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