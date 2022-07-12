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حوادث

جريمة قتل بسبب رؤوس الأكباش

منذ 19 ثانية
أربعة متورطين ترصدوا للهالك قبل صلاة العيد وطعنوه حتى الموت وشاهد أراد تمويه الأمن اهتز دوار الشيخ المفضل بسلا، صباح أول أمس (الأحد)، قبيل صلاة عيد الأضحى، على وقع جريمة بشعة، ارتكبها أربعة أشخاص ضد صاحب محل عشوائي لبيع الأعلاف لمناسبة العيد، ما تسبب في وفاته قبل وصوله إلى المركزأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية



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