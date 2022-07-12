حوادث
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العثور على جثة باليوسفية يوم العيد عثر مواطنون من اليوسفية، أول أمس (الأحد)، على جثة شاب ملقاة وسط “غابة العروك”. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن هؤلاء المواطنين كانوا في طريقهم إلى مصلى المدينة لأداء صلاة عيد الأضحى، قبل أن يسترعي انتباههم وجود شيء غريب بالقرب من إحدى الأشجار ولماأكمل القراءة »
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