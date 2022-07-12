fbpx
حوادث

متفرقات

منذ 14 ثانية
العثور على جثة باليوسفية يوم العيد عثر مواطنون من اليوسفية، أول أمس (الأحد)، على جثة شاب ملقاة وسط “غابة العروك”. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن هؤلاء المواطنين كانوا في طريقهم إلى مصلى المدينة لأداء صلاة عيد الأضحى، قبل أن يسترعي انتباههم وجود شيء غريب بالقرب من إحدى الأشجار ولماأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.