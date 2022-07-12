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تبييض أموال بأحكام قضائية

منذ دقيقة واحدة
جهات تحصل على تعويضات في قضايا اختلاس دون وثائق وخبرات تؤكد مصدر الأموال المنهوبة تمكنت شركات من استصدار أحكام قضائية، تقضي بتعويضها في قضايا ادعت فيها أنها ضحية اختلاس بالملايير، دون تقديم وثائق مالية تؤكد مصدر الأموال، ودون إجراء خبرات قضائية للوقوف على حقيقة وجود الاختلاس، قبل أن تستغل هذهأكمل القراءة »


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