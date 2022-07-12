حوادث
النصب باسم قوات حفظ السلام
مغربي ادعى أنه يوجد في أفغانستان وغانا ونيجيريا وعصابة تطالب بفدية لإطلاق سراحه أدانت هيأة محكمة الأندلس العليا مغربيا بسنة حبسا، بعد اتهامه بالنصب باسم قوات حفظ السلام الدولية. وانتحل المغربي، البالغ من العمر 64 سنة، حسب وكالة الأنباء “أوربا برس»، صفة أحد أفراد قوات حفظ السلام في أفغانستان وغاناأكمل القراءة »
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