مجتمع
تزامن مباريات الهندسة يثير الجدل
النحيلي: القرار يقصي آلاف التلاميذ من حق التنافس في أكثر من مباراة أثار قرار تحديد موعد مباريات المؤسسات الخاصة بتكوين المهندسين، في يوم واحد، امتعاض آباء وأولياء التلاميذ الحاصلين على الباكلوريا، بمعدلات مرتفعة، الراغبين في اجتياز تلك المباريات، بسبب حرمان أبنائهم من حق اجتياز أكثر من مباراة، لرفع نسبة حظوظأكمل القراءة »
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