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مجتمع

تزامن مباريات الهندسة يثير الجدل

منذ 4 دقائق
A teacher walks through a classroom as high school students work on a 4 hours philosophy dissertation, that kicks off the French general baccalaureat exam for getting into university, on June 18, 2018 at the lycee Pasteur in Strasbourg, eastern France. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
النحيلي: القرار يقصي آلاف التلاميذ من حق التنافس في أكثر من مباراة أثار قرار تحديد موعد مباريات المؤسسات الخاصة بتكوين المهندسين، في يوم واحد، امتعاض آباء وأولياء التلاميذ الحاصلين على الباكلوريا، بمعدلات مرتفعة، الراغبين في اجتياز تلك المباريات، بسبب حرمان أبنائهم من حق اجتياز أكثر من مباراة، لرفع نسبة حظوظأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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