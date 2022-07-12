مجتمع
تدهور عيش ثلاثة أرباع الأسر
أكد أزيد من ثلاثة أرباع الأسر، التي شملها بحث المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية، تدهور مستوى معيشتها، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، واعتبرت نسبة 14.6 في المائة من العينة التي شملها البحث استقراره، في حين لم تتجاوز نسبة الذين أكدوا تحسنه، 6.2 في المائة. واضطرت نسبة 45.4 في المائةأكمل القراءة »
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