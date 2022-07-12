حوادث
إدانة مختلسي أموال “الدياليز” بخنيفرة
متهمون بسرقة وتبديد مليار و400 مليون من مالية جمعية القصور الكلوي أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الخميس الماضي، أحكامها، على أكبر قضية جرت متابعتها على مستوى الرأي العام المحلي والوطني، في قضية المتورطين في اختلاس وتبديد مليار و400 مليون من أموال جمعية القصور الكلوي، أو ما يعرف بأمو ” الدياليز” من بينهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا