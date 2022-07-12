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“قراقوش” يعود

منذ دقيقتين
يحكى أن علاء الدين قراقوش، الحاكم بأمر قراراته وقوانينه الغريبة في بلاد العادل صلاح الدين الأيوبي، كان يتجول في سوق شعبية بأحد الأصقاع البعيدة، التي وصلها متخفيا في أسمال رجل زاهد، حتى سمع تجارا يتهامسون حول فساد قضاة يعرفهم بالاسم والصفة والهوية. أبطأ قراقوش سيره قليلا، وترجل عن دابته الضامرة،أكمل القراءة »


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