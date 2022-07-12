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حوادث

الحبس لسارق أجهزة تلفاز

منذ 16 ثانية
أدانت هيأة حكم بالغرفة الجنائية الابتدائية، أخيرا، شابا عمره 30 سنة عازب، بالمنسوب إليه في قضية تتعلق بسرقته لثمانية أجهزة تلفاز من سكن جاره في وقت لم يمض عليه أمد التقادم، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا ، بعد أن متعته بطروف التخفيف لانعدام سوابقه ، وأيضا لتنازل تقدم بهأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية



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