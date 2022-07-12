الأولى
انهيار المنظومة الأمنية لـ “بوليساريو”
علاء الدين الشاوي”رب المخيم” يعيث فيه فسادا واغتصابا وابتزازا بقلم: الفاضل الرقيبي تشهد مخيمات تندوف موجة غير مسبوقة من العنف والأحداث الدرامية، التي تتشابه، في ظروفها ومعطياتها، مع أكتوبر 1988، حين انفجر سكان المخيم في وجه بطش ما يسمى اللجنة التنفيذية، وتسلطها على رقاب السكان، آنذاك بزعامة المجرم البشير مصطفىأكمل القراءة »
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