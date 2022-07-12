الأولى
النصب على قروض بالتحفيظ
فتحت مجموعة بنكية تحقيقات داخلية بشأن ملفات قروض تحوم حول المستفيدين منها شبهات تزوير الضمانات المطلوبة من قبل المؤسسة البنكية. وأفادت مصادر أن بعض الأشخاص يعمدون إلى اقتناء أوعية عقارية، غالبا ما تكون أراضي، في أماكن نائية ويسجلونها بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ويستخرجون الرسم العقاري الخاص بها، ليتم توظيفهأكمل القراءة »
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