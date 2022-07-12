الأولى
استغلال نفوذ بتصاميم التهيئة
اقتناء أراض بـ 10 دراهم للمتر المربع حصل أصحابها على تعويض نزع ملكية بـ 5 ملايير أشعل خبر تعيين أستاذ جامعي في منصب مستشار بديوان رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فتيل ردود متوجسة وسط فاعلين اقتصاديين ومنعشين اقتصاديين بالجهة من شبح تكرار تنازع مصالح وعودة أصحاب سوابق استغلال نفوذ منأكمل القراءة »
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