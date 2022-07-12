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التحقيق مع قضاة المكالمة المسربة

منذ 20 ثانية
المحامون غاضبون والسلطة القضائية تتوعد بالحزم في ترتيب الآثار القانونية انقسمت الأبحاث الجارية لحل لغز المكالمة الهاتفية المسربة، والتي تحتوي على مضامين حوار بين قضاة، حول ملف معروض على هيأة غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية بالبيضاء، بين الشرطة القضائية ومفتشي السلطة القضائية، إذ بينما شرعت الفرقة الوطنية في مساطر البحث التمهيدي،أكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية



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