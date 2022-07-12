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مجتمع

سوق السمك ببني ملال… عراقيل ومعاناة

منذ 31 ثانية
مهنيون يرفضون القوانين الجديدة والمستهلك يعاني غياب الوفرة والجودة ودعوات لتفعيل آليات المراقبة شكل تدشين سوق السمك بالجملة ببني ملال باب أمل لمهنيي وسكان المدينة التي علقت طموحاتها على المشروع الملكي الجديد، لاعتباره أحد أهم المشاريع التي تروم تنميتها اقتصاديا، وتوفير فرص الشغل، وتقريب المنتوجات البحرية للمواطن، غير أن بعضأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية



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