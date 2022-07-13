وطنية
”البام” يستكمل انتخاب الأجهزة
يواصل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، هيكلة أجهزته الوطنية، المنصوص عليها في القانون الأساسي والداخلي. وفي هذا الصدد، أشرف عبد اللطيف الغلبزوري، النائب الأول لرئيسة المجلس، على هيكلة لجنة القوانين والتحكيم، والتي أسفرت عن انتخاب رحال الجديد، رئيسا للجنة ومريم طوالي نائبة له، وعادل زروق وكريم گلايبي كاتبين. وتسهرأكمل القراءة »
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