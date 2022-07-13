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وطنية

‭”‬البام‭” ‬يستكمل‭ ‬انتخاب‭ ‬الأجهزة‭ ‬

منذ 5 دقائق
يواصل‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬هيكلة‭ ‬أجهزته‭ ‬الوطنية،‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬والداخلي‭. ‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أشرف‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الغلبزوري،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيسة‭ ‬المجلس،‭ ‬على‭ ‬هيكلة‭ ‬لجنة‭ ‬القوانين‭ ‬والتحكيم،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬انتخاب‭ ‬رحال‭ ‬الجديد،‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬ومريم‭ ‬طوالي‭ ‬نائبة‭ ‬له،‭ ‬وعادل‭ ‬زروق‭ ‬وكريم‭ ‬گلايبي‭ ‬كاتبين‭.‬ وتسهر‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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