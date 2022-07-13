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الصباح الفني

الغافولي‭ ‬يحضر‭ ‬جديده

منذ 9 دقائق
زكرياء‭ ‬الغافولي‭ (‬خاص‭)‬
أعلن المغني‮ ‬زكرياء‭ ‬الغافولي،‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬تصويرها‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو‭ ‬كليب،‭ ‬سيطرحها‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”.‬ وأعلن‭ ‬الغافولي‭ ‬الخبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدوينة‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬تخص‭ ‬الأغنية،‭ ‬إذ‭ ‬كتب‭ ‬فيها‭ “‬الأحباب‭… ‬أحضر‭ ‬لأغنية‭ ‬جميلة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭أكمل القراءة »


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