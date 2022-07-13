الصباح الفني
الغافولي يحضر جديده
أعلن المغني زكرياء الغافولي، العودة إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة، من المتوقع تصويرها على طريقة فيديو كليب، سيطرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”. وأعلن الغافولي الخبر من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، دون أن يكشف تفاصيل أخرى تخص الأغنية، إذ كتب فيها “الأحباب… أحضر لأغنية جميلة في الأيام القليلةأكمل القراءة »
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