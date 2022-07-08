الصباح الفني
القادري والدبلوماسية الثقافية
أكدت السوبرانو سميرة القادري على الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية الثقافية في مد جسور التواصل والحوار الثقافي والفني بين الشعوب. ونشرت القادري عدة صور من حفل فني ضخم أحيته بكرواتيا في إطار التأكيد على العلاقات الدبلوماسية المتينة بين المغرب وكرواتيا والمنظم من قبل سفارة المغرب بزغرب. وكتبت القادري على حسابهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا