الصباح الفني
موسيقيون يدقون ناقوس الخطر
مهنيون يشتكون ظروف الاشتغال ويطالبون بإجبارية العقود دقت النقابة الوطنية للموسيقيين المحترفين بالمغرب ناقوس الخطر حول ما آلت إليه الأوضاع بالوسط الفني بعد جائحة كورونا، والضغوطات التي بات يتعرض لها الموسيقيون، من قبل مسيري الملاهي الليلية والمطاعم والمناطق السياحية. وأوضحت، النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تقريرأكمل القراءة »
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