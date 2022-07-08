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الصباح الفني

موسيقيون‭ ‬يدقون‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر

منذ 8 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬سابق‭ ‬للنقابة‭                  (‬خاص‭)‬
مهنيون‭ ‬يشتكون‭ ‬ظروف‭ ‬الاشتغال‭ ‬ويطالبون‭ ‬بإجبارية‭ ‬العقود دقت‭ ‬النقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للموسيقيين‭ ‬المحترفين‭ ‬بالمغرب‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬آلت‭ ‬إليه‭ ‬الأوضاع‭ ‬بالوسط‭ ‬الفني‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬والضغوطات‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الموسيقيون،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسيري‭ ‬الملاهي‭ ‬الليلية‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمناطق‭ ‬السياحية‭.‬ وأوضحت،‭ ‬النقابة‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬لواء‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭أكمل القراءة »


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