خاص
قصة “ميلاد” الطب الحديث بالمغرب
العسبي يستعيد جوانب من تاريخ الاختراق الكولونيالي عبر الصحة العمومية مستشفى الجميعة بالبيضاء خلال الحماية (خاص) مشهد لإقبال المغاربة على المستشفيات العمومية (خاص) منظر عام لحي المستشفيات بالبيضاء (خاص) صدر حديثا للباحث والصحافي لحسن العسبي كتاب جديد بعنوان “غنيمة حرب… الطب الحديث بالمغرب 1888 ـ 1940” عن المركز الثقافي للكتاب.أكمل القراءة »
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