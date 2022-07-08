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قصة‭ “‬ميلاد‭” ‬الطب‭ ‬الحديث‭ ‬بالمغرب

منذ 6 دقائق
العسبي‭ ‬يستعيد‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاختراق‭ ‬الكولونيالي‭ ‬عبر‭ ‬الصحة‭ ‬العمومية مستشفى الجميعة بالبيضاء خلال الحماية (خاص) مشهد لإقبال المغاربة على المستشفيات العمومية (خاص) منظر عام لحي المستشفيات بالبيضاء (خاص) صدر‭ ‬حديثا‭ ‬للباحث‭ ‬والصحافي‭ ‬لحسن‭ ‬العسبي‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬بعنوان‭ “‬غنيمة‭ ‬حرب‭… ‬الطب‭ ‬الحديث‭ ‬بالمغرب‭ ‬1888‭ ‬ـ‭ ‬1940‭” ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬للكتاب‭.أكمل القراءة »


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