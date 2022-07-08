الصباح الفني
“بنشليخة” في “الطوندونس”
تمكنت منال بنشليخة من تصدر “الطوندونس” المغربي على “يوتوب”، بفضل أحدث أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بـ”ما خلاو ما قالو”، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب. وحققت الأغنية بعد أيام قليلة من طرحها نسب مشاهدة كبيرة، إذ وصل عدد الذين شاهدوها إلى أكثر من مليونين و600 ألف مشاهد، وهو الأمر الذيأكمل القراءة »
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