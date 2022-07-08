الأولى
حرب بين الشرطة والدرك باليوسفية
احتقان كبير تشهده العلاقة بين أفراد الشرطة باليوسفية والدرك الملكي، بسبب مداهمات ليلية لمنازل مواطنين بدواوير تابعة للدرك، تحت تبرير مطاردة مروجي المخدرات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن مسؤولي الدرك عبروا عن غضبهم للنيابة العامة المختصة، لما وصفوه بحملات أمنية غير قانونية للشرطة تستهدف مناطق نفوذهم، بحكم أن أفراد الشرطة ملزمونأكمل القراءة »
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