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وطنية

‭”‬البام‭” ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬الاحتكار

منذ 3 دقائق
سمير كودار (خاص)
طالب‭ ‬بتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬السوق‭ ‬والتصدي‭ ‬للمنافسة‭ ‬غير‭ ‬الشريفة نبه‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬إلى‭ ‬التهاون‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الدولة،‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬السوق‭ ‬والتصدي‭ ‬بحزم‭ ‬لكل‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحتكارية‭ ‬والمنافسة‭ ‬غير‭ ‬الشريفة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬لمواجهة‭ ‬تصاعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭.‬ وعبر‭ ‬المكتب‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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