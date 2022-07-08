وطنية
”البام” يحذر من الاحتكار
طالب بتعزيز دور الدولة في ضبط السوق والتصدي للمنافسة غير الشريفة نبه الأصالة والمعاصرة إلى التهاون في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتعزيز دور الدولة، في ضبط السوق والتصدي بحزم لكل الممارسات الاحتكارية والمنافسة غير الشريفة في المجال التجاري والاقتصادي، لمواجهة تصاعد ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية. وعبر المكتبأكمل القراءة »
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