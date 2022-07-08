الرياضة
حافلة أولمبيك آسفي في المزاد
ستباع بمقر النادي في 27 يوليوز بعد حجز شباب بنكرير عليها حددت المحكمة الابتدائية بآسفي، الخميس 27 يوليوز الجاري، موعدا رسميا لبيع حافلة أولمبيك آسفي لكرة القدم في المزاد العلني. واطلعت” الصباح” على وثيقة إعلان عملية البيع، التي من المقرر أن تجرى في مقر النادي الكائن بطريق مرجان قبالة أحدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا