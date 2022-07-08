fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 36 ثانية
بيع‭ ‬منازل‭ ‬مقابل‭ ‬الثوم أعلنت‭ ‬شركات‭ ‬صينية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬أنها‭ ‬ستقبل‭ ‬بيع‭ ‬منازلها‭ ‬بنظام‭ ‬المقايضة‭ ‬بالطعام‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المال،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬منها‭ ‬لجذب‭ ‬المشترين‭. ‬ونشرت‭ ‬الشركات‭ ‬إعلانات‭ ‬ترويجية،‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬صفقات‭ ‬بيع‭ ‬بطريقة‭ ‬تتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬شراء‭ ‬منازل‭ ‬جديدة‭ ‬مقابل‭ ‬دفع‭ ‬مقدمات‭ ‬المنازل‭ ‬بتوريد‭ ‬منتجات‭ ‬زراعية،‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 36 ثانية



شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.