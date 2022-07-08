الصباح الفني
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بيع منازل مقابل الثوم أعلنت شركات صينية تعمل في قطاع العقارات أنها ستقبل بيع منازلها بنظام المقايضة بالطعام بدلا من المال، في مسعى منها لجذب المشترين. ونشرت الشركات إعلانات ترويجية، خلال الأشهر الماضية، تحدثت عن صفقات بيع بطريقة تتيح للمواطنين شراء منازل جديدة مقابل دفع مقدمات المنازل بتوريد منتجات زراعية،أكمل القراءة »
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