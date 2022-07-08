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اذاعة وتلفزيون

الشرطة تفاجئ البدوي

منذ 25 ثانية
تقاسمت المغنية جميلة البدوي، مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، صورة توثق لحظة تسلمها بطاقة “إسعاد”.  وعبرت البدوي عن سعادتها وفخرها بحصولها على البطاقة من قبل شرطة دبي، إذ أرفقت الصورة بتدوينة جاء فيها “تشرفت اليوم بمنحي بطاقة إسعاد والتي تصدر من شرطة دبي وأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان على هذاأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية



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