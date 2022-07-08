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ترميم “باب أولاد بونونة” بتارودانت

منذ 57 ثانية
 افتتح رواق “باب أولاد بونونة” بتارودانت بعد الانتهاء من ترميمه من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف الشركة الجهوية للتنمية السياحية بجهة سوس ماسة، وتمويل قيمته 150 ألف دولار من صندوق السفراء الأمريكيين. ويهدف المشروع إلى تثمين الرواق واستثماره باعتباره مركزا للمطالعة ليكون رهن إشارة المرتفقين والمهتمين بالشأن الثقافي،أكمل القراءة »


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منذ 57 ثانية



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