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400 مسرحي عربي بالبيضاء

منذ 27 ثانية
نقل النسخة 13 من مهرجان المسرح العربي إلى العاصمة الاقتصادية أعلنت الهيأة العربية للمسرح، نقل مهرجان المسرح العربي، مرة أخرى، إلى المغرب، إذ من المنتظر أن تشهد البيضاء فعاليات دورته 13 ابتداء من 10 يناير المقبل لتستمر إلى غاية 16 من الشهر ذاته. واستقبل المهدي بنسعيد، وزير الثقافة، إسماعيل عبد الله،أكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية



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