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الصباح الفني

قالوا

منذ 42 ثانية
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬زمن‭ ‬الصداقات‭ ‬العابرة،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬أحد،‭ ‬أو‭ ‬تقيم‭ ‬علاقة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭. ‬الطريق‭ ‬فاضح‭ ‬للصديق‮»‬‭. ‬ قرقيبو كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬إيمان‭ ‬قرقيبو‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬مقولة‭ ‬لجلال‭ ‬الدين‭ ‬الرومي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬تبردُ‭ ‬نار‭ ‬النفس‭ ‬بالاستغناء،‭ ‬استغن‭أكمل القراءة »


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