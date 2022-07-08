الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها «هذا زمن الصداقات العابرة، لا يمكن فيه أن تراهن على أحد، أو تقيم علاقة طويلة الأمد. الطريق فاضح للصديق». قرقيبو كتبت الفنانة إيمان قرقيبو على حسابها الرسمي على “إنستغرام” مقولة لجلال الدين الرومي جاء فيها “تبردُ نار النفس بالاستغناء، استغنأكمل القراءة »
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