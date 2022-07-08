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مليار مشاهد لـ”أمور غريبة” على “نتفليكس”

منذ 27 ثانية
أعلنت شبكة “نتفليكس” أن الموسم الأخير من مسلسل “أمور غريبة” “Stranger Things”، الذي تعرضه على منصتها شهد ارتفاعا في مجموع مشاهداته ليتجاوز 1.15 مليار ساعة مشاهدة. وأصبح مسلسل الخيال العلمي، وهو من بطولة وينونا رايدر وميلي بوبيبراون، أكثر المسلسلات الإنجليزية شعبية على الشبكة، إذ لم يتجاوز مسلسل آخر على “نتفليكس”أكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية



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