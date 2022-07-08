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حوادث

إحالة جانح واجه الشرطة بعنف

منذ 4 دقائق
أمر الوكيل العام باستئنافية الجديدة عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، الثلاثاء الماضي، بوضع جانح في عقده الثاني تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، بعدما أثار الرعب والهلع بين المواطنين بشارع الزرقطوني ودرب ابن ادريس وحي القلعة وشارع الحسن الثاني وقرب سوق علال القاسمي وسط الجديدة. وقام الجانح بالاعتداء علىأكمل القراءة »


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