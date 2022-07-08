الرياضة
“فوت ميركاتو” يقرب الركراكي من الأسود
أكد موقع «فوت ميركاتو»، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، تعاقد وليد الركراكي، مع جامعة كرة القدم، لخلافة وحيد خليلوزيتش، في تدريب الأسود، بعقد ممتد لثلاثة مواسم. وذكر الموقع ذاته، أن الطرفين اتفقا حول تفاصيل العقد، ولم يتبق سوى الإعلان عنه بصفة رسمية. وتوقع «فوت ميركاتو» أن يتم الإعلان عن الصفقة،أكمل القراءة »
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