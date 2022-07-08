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حوادث

“السورسي” لنائب رئيس جماعة بتهمة الشذوذ

منذ 4 دقائق
حكمت ابتدائية فاس على نائب رئيس جماعة بإقليم تاونات من حزب التجمع الوطني للأحرار، أخيرا، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و1000 درهم غرامة نافذة، لأجل جنحتي “الشذوذ الجنسي وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”. وصادرت المحكمة 5 آلاف درهم مبلغ كفالة أداها المتهم الفلاح الأبأكمل القراءة »


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