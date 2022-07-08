الرياضة
المغرب يحتضن “كان” أقل من 23 سنة
أكد مصدر مسؤول في جامعة كرة القدم، فوز المغرب بتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 عاما، والتي ستقام في 2023. وذكر المصدر ذاته أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، «كاف» أسندت تنظيم البطولة للمغرب لأنه البلد الوحيد الذي قدم ملفا لاستضافة المسابقة، التي تأتي قبل عام واحد من انطلاقأكمل القراءة »
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